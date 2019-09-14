Киев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года

Глава МИД Украины отметил, что власти не собираются создавать фейковое голосование на неподконтрольных территориях.

Украина стремится к проведению мирных переговоров, в том числе и в Донбассе, до 2020 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Интер".

— Задача в том, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны состояться. Если мы сможем сделать до 2020-го, чтобы оккупант ушёл с нашей земли, это и будет идеально, — сказал он.

Как считает Пристайко, задача заключается в том, чтобы приблизить это время.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях. Кроме того, голосование в Луганской и Донецкой областях может состояться лишь в случае безопасности на избирательных участках.

— У нас одна Украина, и мы хотели бы, чтобы выборы прошли одновременно на территории всей страны по нашим правилам, — добавил он.