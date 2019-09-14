Звезда "Отчаянных домохозяек" отправится в тюрьму за взятку в вузе ради дочери

Американская актриса Фелисити Хаффман, известная российскому зрителю по сериалу "Отчаянные домохозяйки", приговорена к тюремному сроку и денежному штрафу за дачу взятки при поступлении дочери в вуз. Об этом сообщает NBC News.

Согласно решению бостонского суда, Хаффман должна будет провести за решёткой 14 дней, хотя прокурор изначально запрашивал месяц, также она заплатит штраф в размере $30 тысяч. Кроме того, актрисе предписано 250 часов общественных работ, ещё год женщина будет находиться под особым надзором властей. Она должна явиться в тюрьму 25 октября.

Ранее стало известно, что полицейские США арестовали 50 далеко не бедных родителей, которые, используя хитрую систему взяток, помогли своим детям поступить в престижные вузы. Среди попавшихся присутствует и другая известная в США актриса — Лори Лафлин, а также генеральные директора, модельер и прочие.