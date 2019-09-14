В Калининградской области электромобиль упал на пляж, есть пострадавшие — видео

Находившиеся в транспорте супруги из Советска остались живы, но женщина получила ожоги от разлившейся аккумуляторной кислоты.

В Калининградской области полицейские проводят проверку по факту необычного ДТП с участием электромобиля, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, которые подтверждаются видеозаписями, во время поездки по набережной города Зеленоградска электромобиль, выполняя резкий поворот, перевернулся, после чего упал с высоты нескольких метров на пляж.

Находившиеся в транспорте супруги из Советска остались живы, но женщина получила ожоги от разлившейся аккумуляторной кислоты. Она находится под наблюдением медиков, её состояние оценивается как тяжёлое.