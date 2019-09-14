Стало известно, как Виторган провёл день свадьбы своей бывшей жены Собчак

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День свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова бывший муж светской львицы Максим Виторган провёл не так торжественно.

В начале дня он отправился на киностудию "Амедиа", где пробыл до позднего вечера. За это время его экс-супруга успела зарегистрировать брак, обвенчаться и прибыть на банкет.

Однако на празднование Виторган не поехал, а вместо этого прогулялся на Патриарших прудах и зашёл в бар в сопровождении девушки, похожей на молодую актрису Нино Нинидзе, которую, по слухам, называют новой возлюбленной Виторгана.

Ранее Максим Виторган рассказал своим подписчикам, что в день свадьбы своей бывшей жены потерял реквизитное обручальное кольцо на съёмках.

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