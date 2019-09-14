Жан-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств

В прошлом году его обязали вернуть 320 тысяч евро, полученных незаконным путём в структурах Европарламента.

Основателя правой французской партии "Национальный фронт", ныне известной как "Национальное объединение", Жан-Мари Ле Пена обвиняют в присвоении государственных средств и пособничестве в деле о предполагаемом фиктивном найме в Европарламенте, сообщает AFP со ссылкой на адвокатов.

По его данным, Ле Пена допрашивали в течение четырёх часов и задавали вопросы по поводу его трёх экс-помощников.

В прошлом году Ле Пена обязали вернуть 320 тысяч евро, полученных незаконным путём в структурах Европарламента как компенсацию за наём парламентских помощников.

Осенью прошлого года следователи в Париже, которые занимаются делом о предполагаемом фиктивном найме в ЕП, обратились с просьбой снять иммунитет с испытывающего проблемы со здоровьем 90-летнего Жан-Мари Ле Пена. Причиной стало то, что политик отказался участвовать в допросе, прикрывшись дипломатической неприкосновенностью.