В мэрии Днепра проходят масштабные обыски по делу о хищениях

В списке подозреваемых семь человек, ущерб от деятельности которых оценивается почти в 30 миллионов гривен.

Украинские правоохранители провели обыски в горсовете города Днепра, где несколько чиновников, причастных к строительству прославившегося на всю страну моста, подозреваются в присвоении средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Всего в списке подозреваемых семь человек, среди которых заместитель главы города, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

По данным правоохранителей, эти люди, вступив в преступный сговор, допустили многочисленные нарушения при строительстве моста: использованные материалы были ниже по качеству, чем заявленные в документации, некоторые виды работ проводились исключительно на бумаге. Ущерб от их действий оценивается в 29,5 миллиона гривен (около $1,2 млн).

— Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват — ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это также станет ясно совсем скоро, — прокомментировал случившееся градоначальник Борис Филатов.

История с Новым мостом в Днепре началась в 2017 году, когда построенный в далёком 1966 году объект закрыли на реконструкцию, но работы шли медленно и сопровождались скандалами с подрядчиком, который ещё и увеличил начальную смету почти на треть.

Глава города сообщал, что было возбуждено семь уголовных дел в связи с ремонтом моста, однако завершение работ не предвиделось. Сколько бы это продолжалось — неизвестно, но 12 июля текущего года Владимир Зеленский и мэр Днепра Борис Филатов заключили пари по достройке Нового моста за два месяца в обмен на сохранение должности.

Градоначальник уже сообщил о своей победе и выложил фотографии с моста, однако сам Зеленский сооружение ещё не видел, поэтому формально спор всё ещё открыт. Примечательно, что 14 сентября отмечается День города Днепра, на который, как ожидается, приедет и президент Украины.