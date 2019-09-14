Трамп назвал президента Египта своим "любимым диктатором"

Несколько человек, которые находились рядом с американским лидером, подтвердили, что слышали это.

Президент США Дональд Трамп назвал своего коллегу из Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси своим "любимым диктатором" на полях саммита G7 в августе во французском Биаррице, сообщила газета The Wall Street Journal в пятницу.

По её информации, перед встречей с Ас-Сиси Трамп в окружении американских и египетских чиновников громко спросил, "где его любимый диктатор". Несколько человек, которые находились рядом с Трампом, позднее подтвердили изданию, что слышали этот вопрос. Они также объяснили, что президент США сделал такую ремарку в шутку.

Однако неизвестно, слышал ли реплику Трампа сам Ас-Сиси.

В Белом доме отказались давать комментарии изданию по этому вопросу. Получить комментарии у египетских чиновников газете также не удалось.