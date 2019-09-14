Глава The Walt Disney Company покинул совет директоров Apple

Глава киностудии The Walt Disney Company Роберт Айгер покинул совет директоров компании Apple. Об этом информирует журнал The Hollywood Reporter.

По информации издания, Айгер покинул пост в Apple 10 сентября, когда компания раскрыла подробности о сервисе потокового видео Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября. Отмечается, что он будет конкурентом сервиса потокового вещания Disney+, который The Walt Disney Company планирует запустить 12 ноября.

В своём заявлении Apple поблагодарила Айгера за работу, выразив надежду на продолжение сотрудничества с Disney. Сам Айгер отметил, что всегда будет благодарен за время, проведённое в Apple.