Посла России вызвали в МИД Чехии из-за высказывания Мединского

Министр культуры РФ заявил, что глава района Праги, выступивший с инициативой о переносе памятника маршалу Коневу, является "гауляйтером местного масштаба".

Российский посол в Чехии Александр Змеевский был вызван в МИД республики из-за высказывания министра культуры РФ Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Ранее члены районного совета Прага-6 после затяжных дебатов решили перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в музей и организовать конкурс на создание нового монумента героям — освободителям города.

В ответ Мединский решил напомнить, что Прагу освободили уже после атаки Берлина, при которой погибло около 12 тысяч советских солдат. Он также отметил, что монумент был установлен благодарными жителями. По мнению российского министра, глава района с такой инициативой о переносе памятника является "гауляйтером местного масштаба" (нем. Gauleiter — высшая партийная должность в фашистской Германии).

В МИД Чехии посчитали такое заявление оскорбительным.

Ранее в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Чехии из-за осквернения памятника Ивану Коневу.