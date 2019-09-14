СМИ: Готов промежуточный отчёт МАК по севшему в кукурузу в Жуковском Airbus

Готов промежуточный доклад Межгосударственного авиационного комитета по расследованию ЧП с пассажирским лайнером Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который вскоре после взлёта совершил аварийную посадку на кукурузное поле неподалёку от подмосковного аэропорта Жуковский.

Как передаёт ТАСС, промежуточные итоги подтвердили озвученную ранее версию о том, что в результате попадания птиц у самолёта отказали оба двигателя.

Документ также включает в себя анализ полёта и состояния лайнера, описание действий экипажа и наземных служб. Также в него будут включены рекомендации по безопасности полётов из Жуковского. Доклад должен быть опубликован в ближайшие дни.