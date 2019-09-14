Сноуден заявил, что Запад забывает о красоте России и дружелюбии её граждан

Сам бывший сотрудник спецслужб признался, что никогда не думал, что свяжет свою жизнь с РФ.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что на Западе часто забывают о красоте природы в России и дружелюбии её граждан. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Guardian.

Сноуден рассказал, что любит путешествовать и, несмотря на то что не может пересекать границу, продолжает ездить по разным городам: он уже посетил Санкт-Петербург и Сочи.

— На фоне противоречивой российской политики из виду среди прочего теряется то, что Россия — одна из самых красивых стран мира, а люди здесь дружелюбные и тёплые в общении, — сказал он.

Однако так было не всегда. По словам Сноудена, когда он только приехал в Россию, то ничего не понимал и был в ужасе от страны.

— Потому что это, конечно же, была вражеская цитадель. Ведь так Россию воспринимают в ЦРУ, — отметил он.

Он также подчеркнул, что представления людей о том или ином месте часто не соответствуют реальности. По словам Сноудена, большинство американцев не понимают, что в материальном плане в России можно иметь почти всё, что доступно в США. Однако он всё же признался, что Москве не хватает американской сети закусочных Taco Bell.

Как рассказал экс-работник спецслужб, он никогда не собирался связывать свою жизнь с Россией, однако сейчас смирился с тем, что в этой стране ему предстоит провести ещё много лет.

Ранее Сноуден рассказал о своей тайной женитьбе в Москве.