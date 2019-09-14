Собчак и Богомолов покинули свадебный банкет — видео

Молодожёнов попросили поделиться эмоциями от торжества, однако пара, игнорируя вопросы журналистов, села в машину.

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов покинули банкет по случаю своей свадьбы.

Молодожёны в обнимку дошли до машины, окружённые толпой журналистов и под крики "Горько!".

Собчак и Богомолова попросили поделиться эмоциями от торжества, однако пара, игнорируя вопросы журналистов, села в машину.

Один из журналистов спросил Собчак, взяла ли она фамилию мужа.

— Всем спасибо, до свидания, ребят, — сказала она и села в автомобиль.

В пятницу 13-го телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов поженились в Москве. Будущие молодожёны подъехали к зданию на катафалке, а затем оттуда приехали на карете к Музею Москвы, где состоялся банкет. Всего на торжество было приглашено порядка 300 человек.