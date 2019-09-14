Четверо военных пострадали при взрыве на сгоревшем арсенале в Казахстане

Все раненые доставлены в клинический госпиталь в Алма-Ате, военная полиция проводит проверку.

Четверо военнослужащих пострадали в результате взрыва, который произошёл при очистке от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь Туркестанской области Казахстана на юге страны, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

— На территории города Арысь при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошёл хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, получили ранения, — поясняется в сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Согласно этому сообщению, все пострадавшие доставлены в военный клинический госпиталь в Алма-Ате. Военная полиция проводит проверку по факту произошедшего. Ситуация под контролем, мирным жителям ничего не грозит, заверили в ведомстве, однако добавили, что для ликвидации фрагментов боеприпасов потребуется "определённое время".

Напомним, взрыв в складском помещении воинской части в Казахстане прогремел утром 24 июня. Из-за трагедии власти приняли решение об эвакуации всего города. В результате инцидента погибли три человека. Сапёры обнаружили на территории города 70 неразорвавшихся снарядов и попросили местных жителей не приезжать в город ни под каким предлогом. Возвращаться в свои дома жители начали только 29 июня.