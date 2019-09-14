Наркотики и арсенал оружия в аптеке изъяли украинские правоохранители

Сотрудники Краматорской городской прокуратуры Донецкой области совместно с пограничными войсками и полицией провели рейд по одной из сети аптек города, в ходе которого были обнаружены оружейный арсенал и наркотики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе обысков был обнаружен обрез охотничьего ружья, а также газовый пистолет и револьвер калибра 9 мм с признаками переделки под боевое оружие и патроны разных калибров.

На одной из фотографий можно заметить предмет, очень сильно напоминающий по виду помповый дробовик, но какое он имеет отношение к расследованию — не уточняется.

Кроме того, правоохранители обнаружили "вещество зелёного цвета" с характерным запахом марихуаны, а также большое количество кодеинсодержащих препаратов, которые продавались всем желающим без рецепта врача.

Также на месте было обнаружено 13 500 гривен с фискальными чеками и записями, которые подтверждают факт незаконного сбыта. Были задержаны двое подозреваемых.