Наркотики и арсенал оружия в аптеке изъяли украинские правоохранители

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Фото © Facebook/OOC

Сотрудники Краматорской городской прокуратуры Донецкой области совместно с пограничными войсками и полицией провели рейд по одной из сети аптек города, в ходе которого были обнаружены оружейный арсенал и наркотики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе обысков был обнаружен обрез охотничьего ружья, а также газовый пистолет и револьвер калибра 9 мм с признаками переделки под боевое оружие и патроны разных калибров.

На одной из фотографий можно заметить предмет, очень сильно напоминающий по виду помповый дробовик, но какое он имеет отношение к расследованию — не уточняется.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/664383704054249?__xts__[0]=68.ARAXaqZ2QnMIi6Ccb67-gAOudXKIGKV4JqhMCR_alSZgSfmxd-83Wfg7N2vHEbWHxE6DLaMekq5hSZEy7TQqs_lTjevhbGxKO8bka5Psm9f1H4c9Y1-aZBn04k1XmZ0FvvyJJfqnsRIAXoOcVQAb4dgpxSm1SmP1zzO7eSy8MgZhn-hcdgvZdGh6dUayGpM3c3rJSRhoqcPuABwmg8bjFA3hd3n-Dc7g4dpMaVNdbOUc38-IqsC9NTHzmw9jE7ErRM9L2LcebbfRmznJMPFU6rUgn-kvWKGhuwwW0Eq2w5s64uZvx-XEgui3v3_Py_AnCKWOt1FrfrOtNaE-h515QGg&__xts__[1]=68.ARBF9KpXFRMFl-cmFq0A6MaB89XKI5SWPCtpKDMK7QgO7enyS2AzY3WiZnoeH0Z6T4z9GIvXHhXodg3ZzzNRs34_-0aS1hWGYcQ8ABFsOaVHggSXPQp4Oo2Nl0eUWLUEqx2k88EK6gVpT9-USFBF8A4ey9CzbeTJB8hi2qHc-V7hoSf3CxWRTD7Fa_jmExVRhVhr-mxTBU5g5iN590U_S1fgM4zkfxLa3VHirpGxIMAQ_ASvHdSkz4GaDxE-iZo4go0Ba7LdMLqUG4GFHv-hkFQsy0YjQ7Hdb7BWEYPsk5t1mcHyAy3vDjCmzfLLclqG6M1dRgDozbWAxYL5s_9YVBQ&__tn__=-R" target="_blank">OOC</a></p>

Кроме того, правоохранители обнаружили "вещество зелёного цвета" с характерным запахом марихуаны, а также большое количество кодеинсодержащих препаратов, которые продавались всем желающим без рецепта врача.

Также на месте было обнаружено 13 500 гривен с фискальными чеками и записями, которые подтверждают факт незаконного сбыта. Были задержаны двое подозреваемых.

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