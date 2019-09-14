Кравчук признал, что в 1991 году украинцы голосовали за создание союза с Россией

Граждане искали самостоятельности Украины в экономическом и социальном плане, однако не видели её полностью независимой.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что в 1991 году во время референдума о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины украинцы голосовали за создание союзного государства с Россией. Такое заявление он сделал в интервью порталу Bihus.info.

— Голосовали все, но думали по-разному. Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: "Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией", — сказал Кравчук.

По его словам, под актом украинцы имели в виду независимость своей страны в экономическом и социальном плане. При этом, сказал Кравчук, они не видели Украину как независимое государство.

— А то, что мы думали и решали в Беловежской Пуще, — мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве, — заключил он.

Акт провозглашения независимости Украины утвердил 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР в рамках внеочередной сессии. По итогам референдума акт поддержало 90,32% участвовавших в голосовании, или 76,02% всего взрослого населения Украины.

Ранее Леонид Кравчук рассказал, почему текст гимна Украины не имеет смысла.