Спасатели дали советы, как не остаться без связи в сложной ситуации

Если при попытке дозвониться и позвать на помощь возникают сложности с сетью, то не стоит лихорадочно пытаться набирать номер снова и снова.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации позвать на помощь спасателей по телефонам 101 и 112 можно даже при отрицательном балансе телефона или вовсе при отсутствии сим-карты в устройстве. Об этом сообщает РИА "Новости".

А для того, чтобы иметь возможность это сделать, в ведомстве рекомендуют экономить заряд батареи, например, для связи с родственниками советуют использовать не телефонные звонки, а SMS. У них также и больше шансов быть доставленными адресатам в случаях, когда сотовая сеть перегружена.

В случае если при попытке дозвониться и позвать на помощь возникают сложности с сетью, то не стоит лихорадочно пытаться набирать номер снова и снова, ведь это ещё сильнее увеличивает нагрузку на сеть. Гораздо эффективнее подождать несколько минут и затем повторить попытку.

Также не стоит после каждого сеанса связи отключать телефон, ведь его включение/выключение — энергозатратная процедура для гаджета. Вместо этого лучше отключить на устройстве мобильный интернет, завершить все фоновые приложения и установить яркость дисплея на минимум.

Желательно иметь при себе портативный аккумулятор, чтобы при необходимости подзарядить батарею, но можно это сделать и от ноутбука или автомобиля. Ещё рекомендуется иметь при себе кнопочный телефон, который способен продержаться в режиме ожидания неделю.