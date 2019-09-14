Космонавты на МКС получат подарки к Новому году на две недели раньше

Их доставит корабль "Прогресс МС-13", который используется для доставки грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды.

Пуск грузового корабля "Прогресс МС-13", который доставит подарки к Новому году от родных и близких космонавтам на Международную космическую станцию (МКС), произойдёт на две недели раньше запланированного срока, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы "Роскосмоса".

— Проведено уточнение программы полёта [МКС]. Запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесён с 20 декабря на 6 декабря, — приводит агентство слова собеседника, который, впрочем, не назвал причину переноса даты.

За этот год "Роскосмос" отправил к МКС уже два "Прогресса" — в апреле и июле. Оба корабля достигли станции за рекордные чуть больше трёх часов.

"Прогресс" используют для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года в общей сложности было запущено 164 корабля "Прогресс" различных модификаций.

Ранее "Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы эпохи начала "лунной гонки" между СССР и США.