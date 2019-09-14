СБУ задержала правоохранителей, оказывавших "шпионские" услуги

Преступников задержали во время передачи заказчику флеш-карты с данными о трафике его бизнес-конкурента.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили банду правоохранителей из Киева, которые за деньги оказывали "шпионские" услуги всем желающим. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, — говорится в сообщении.

Установлено, что с 2015 года преступная группа, состоящая из шести человек, регулярно занималась прослушиванием абонентов сотовой связи, они организовывали слежку, взламывали аккаунты в соцсетях, электронную почту и мессенджеры.

Двое жителей украинской столицы были организаторами схемы, они искали клиентов и принимали заказы. Двое их подельников, экс-сотрудники правоохранительных органов, занимались визуальным наблюдением и контактами с полицией и СБУ. Ещё два члена банды, на тот момент работавшие в органах, осуществляли прослушивание.

Задержали мужчин во время передачи очередному заказчику флеш-носителя с недельным отчётом о трафике его бизнес-конкурента. В ходе проведённых по местам жительства обысков были изъяты отчёты о проведённых незаконных разыскных действиях, а также ПО для взлома компьютерной техники.

Помимо того, были обнаружены копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия.