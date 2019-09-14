Зеленский заявил, что скажет Путину "много всего"

Украинский лидер утвердительно ответил на вопрос, выстраивает ли Киев какую-либо стратегию в отношениях с Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему есть что сказать российскому лидеру Владимиру Путину при личной встрече, сообщает "Обозреватель".

— У меня очень много всего, — заверил Зеленский, говоря о том, что он скажет президенту РФ. Также он утвердительно ответил на уточняющий вопрос, выстраивает ли Киев какую-либо стратегию в отношениях с Москвой.

Ранее Зеленский заявил, что надеется в ближайшее время обсудить с Путиным сроки встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина).