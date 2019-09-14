Главу разведки полиции Канады обвинили в утечке секретных данных

Также его подозревают в нарушении Уголовного кодекса, в том числе в неправомерном использовании кредитной карты.

Главу разведывательного подразделения Королевской канадской конной полиции Кэмерона Ортиса задержали по обвинению в нарушении закона о безопасности информации, сообщило агентство Reuters.

Как рассказал федеральный прокурор Джон Макфарлейн, Ортис получал, хранил и обрабатывал конфиденциальную информацию, собираясь передать её тем, "кому её передавать не следует".

При этом детали обвинений также не сообщаются. По информации агентства, Ортису также предъявлено обвинение в нарушении Уголовного кодекса, в том числе в неправомерном использовании кредитной карты.

Следующее слушание по его делу состоится 20 сентября. Пока агентству не удалось получить комментарии от него или его адвоката.

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо уже проинформировали о задержании Ортиса.

— Я могу заверить, что власти воспринимают этот инцидент очень серьёзно, — заявил Трюдо.

Тем временем во Франции основателя правой французской партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена обвинили в присвоении государственных средств.