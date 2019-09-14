Трамп снова продлил введённое в 1962 году торговое эмбарго против Кубы

При этом несколько месяцев назад американский президент заявил, что США могут снять ограничения.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил на год введённое в 1962 году торговое эмбарго в отношении Кубы, сообщается в распространённом в субботу Белым домом тексте указа главы государства.

— Настоящим я постановляю, что продление выполнения этих полномочий в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам Соединённых Штатов, — приводит РИА "Новости" содержание документа.

Прежний срок действия эмбарго завершается 14 сентября 2019 года.

В конце 2014 года США и Куба сообщили о начале работы над нормализацией отношений. Так, в июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения, а затем подписали ряд двусторонних соглашений, несмотря на действующие торговые эмбарго в отношении Кубы.

Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет "ошибочную" политику своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. При этом в Белом доме рассказали о сохранении эмбарго в отношении Кубы и осудили призывы ООН и других международных организаций по его отмене.

В то же время кубинский МИД осудил высылку группы дипломатов из посольства в Вашингтоне, что серьёзно ударило по работе самого диппредставительства Кубы.

После обострения внутриполитической ситуации в Венесуэле власти США неоднократно обвиняли Кубу в поддержке венесуэльского лидера Николаса Мадуро и вмешательстве во внутренние дела этой страны.

Однако в мае Трамп заявлял, что США могут снять эмбарго с Кубы.