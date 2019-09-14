Президент Туркмении написал книгу о верном спутнике своего народа

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © Александр Щербак / ТАСС

Также в ходе собрания кабинета министров туркменский лидер продекламировал своё стихотворение об алабаях и предложил присутствующим оценить его.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов представил общественности свою книгу. Произведение посвящено туркменскому алабаю — среднеазиатской овчарке, история существования которой тесно связана с историей народа и нашла отражение во многих произведениях.

В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен, — сказал Бердымухамедов.

Презентация книги произошла на расширенном заседании кабинета министров. Бердымухамедов подарил по одному экземпляру всем присутствовавшим.

Как сообщал Лайф, это далеко не первый случай творческой самореализации туркменского лидера. В конце 2018 года глава государства подарил жителям Туркмении собственную новогоднюю песню, в январе он написал стихотворение про жеребёнка, позже Бердымухамедов опубликовал клип, где он читает рэп про коня.

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