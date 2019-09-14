В России за 10 лет стало в 2,5 раза больше долгожителей

Так, численность мужчин старше 100 лет на январь этого года составила 5895 человек, женщин — 14 687 человек.

Численность россиян, которые переступили 100-летний рубеж, возросла с 7718 человек в 2009 году до 20 582 человек на начало 2019 года. Об этом сообщается в материалах Росстата, размещённых на сайте ведомства.

За последние 10 лет количество долгожителей в РФ выросло более чем в 2,5 раза. Так, численность мужчин старше 100 лет на январь 2019 года составила 5895 человек, женщин — 14 687 человек. Общее число долгожителей на начало года составило 20 582 человека.

При этом число женщин старше 100 лет на январь 2009 года, по данным Росстата, составило 6465 человек, мужчин — 1253 человека.