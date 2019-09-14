Синоптики пообещали кратковременные дожди в Москве 14 сентября

Температура воздуха в столице составит от +15 до +17 °С, по области — от +13 до +18 °С.

В эту субботу, 14 сентября, на погоду столичного региона будет влиять тыловая часть обширного циклона, центр которого выйдет на юг Архангельской области. Усилиями этого циклона в Москве и окрестностях будет облачно с прояснениями, местами могут пройти кратковременные дожди (не более 1–3 мм осадков за 12 часов), пишет погодный центр "Фобос".

— Температура воздуха [в столице] составит +15...+17 °С, по области +13...+18 °С. Ветер западный 6–11 метров в секунду, порывистый, — говорится в сообщении, опубликованном синоптиками.

Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее синоптики предупредили россиян о резком похолодании.