В ЛНР заявили о четырёх обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Огонь вёлся по населённым пунктам Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Лозовое.

Украинские военнослужащие четыре раза за минувшие сутки обстреливали территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) из вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— За 13 сентября со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела, — сообщил представитель ЛНР.

По его словам, атаке со стороны ВСУ подверглись Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Лозовое.

Ранее в Донецкой Народной Республике рассказали, как беспилотники ВСУ "выжигают дома" в Донбассе.