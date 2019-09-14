В ЛНР заявили о четырёх обстрелах со стороны ВСУ за сутки

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Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Огонь вёлся по населённым пунктам Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Лозовое.

Украинские военнослужащие четыре раза за минувшие сутки обстреливали территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) из вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

За 13 сентября со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела, — сообщил представитель ЛНР.

По его словам, атаке со стороны ВСУ подверглись Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Золотое-5 и Лозовое.

Ранее в Донецкой Народной Республике рассказали, как беспилотники ВСУ "выжигают дома" в Донбассе.

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