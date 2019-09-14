В результате атаки беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары

Пожарным удалось справиться с возгораниями, местные силовики устанавливают, кто стоит за нападением.

Причиной пожаров на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии стали атаки неустановленных беспилотников. Как сообщает агентство SPA со ссылкой на официального представителя МВД страны, в ночное время атакованы были НПЗ "Абкайк" на востоке страны и "Хурайс" к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба завода принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco.

— В 04:00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА, — цитирует агентство представителя МВД.

В настоящий момент никто не брал ответственность за атаки. Однако, по предположению саудовский властей, беспилотники могли принадлежать йеменским хуситам.

Военно-политический конфликт в Йемене между повстанцами-хуситами (шиитское движение "Ансар Аллах") и правительством продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015-го выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Йеменские повстанцы-хуситы регулярно наносят авиаудары при помощи беспилотников по саудовской территории.