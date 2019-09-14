Группа немецких депутатов посетит в ноябре Крым

В ходе ознакомительного визита делегация встретится с властями региона и общественностью.

Группа депутатов Бундестага и земельных парламентов Германии посетит этой осенью Крым для ознакомления с ситуацией в регионе. О предстоящем визите рассказал председатель Комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики, глава национально-культурной автономии немцев Крыма Юрий Гемпель.

— В ноябре 2019 года у нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе, — сообщил он ТАСС.

В ходе ознакомительного визита немецкая делегация встретится с властями региона и общественностью.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме среди жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".