У безработного москвича угнали Lexus за 5 миллионов

32-летний потерпевший рассказал, что припаркованный у дома в Напольном проезде автомобиль пропал накануне.

В Москве у безработного угнали внедорожник Lexus-LX450D стоимостью пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— В полицию обратился мужчина 1987 года рождения, безработный. По его словам, неизвестный от дома 6 по Напольному проезду угнал принадлежащий потерпевшему Lexus-LX450D, — рассказал источник в управлении ТАСС.

Он уточнил, что внедорожник украли 13 сентября. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере" по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что на проспекте Вернадского в Москве у безработного угнали BMW X5.