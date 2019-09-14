Плавучая АЭС "Академик Ломоносов" пришвартовалась у берегов Чукотки

В пресс-службе концерна "Росэнергоатом" отметили, что на энергоблоке проводится завершающий этап пусконаладочных работ.

В городе Певеке Чукотского автономного округа успешно пришвартовался единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) "Академик Ломоносов". На этом месте блок будет эксплуатироваться в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Как уточнил генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров, проект по запуску станции вступил в завершающую стадию.

— На текущий момент в Певеке завершены все строительные работы по созданию гидротехнических сооружений, обеспечивающих швартовку плавучего энергоблока к мол-причалу. В ближайшие месяцы на ПЭБ будет выполнен завершающий этап пусконаладочных работ, связанный с подготовкой к выдаче электрической и тепловой энергии в береговую инфраструктуру, — сообщил Петров.

По данным "Росэнергоатома", в текущем году планируется завершить работы по сооружению подстанции "Береговая" и до 31 декабря выполнить ввод ПАТЭС в эксплуатацию.

Напомним, станция будет обеспечивать светом и теплом жителей и предприятия региона. Также она может использоваться для опреснения морской воды. ПАТЭС должна заменить отслужившую срок Билибинскую АЭС.

Как сообщал Лайф, строительство "Академика Ломоносова" велось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. После этого плавучий энергоблок отправился в Мурманск, где в него было загружено ядерное топливо. Далее он продолжил путь в Певек. Прибытие плавучего атомного энергоблока к берегам Чукотки сняли на видео.