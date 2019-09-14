В Тюмени девушка не знала о своей беременности, пока не родила в гостях

Родственники перерезали пуповину малыша-сюрприза самостоятельно, но перевязать её забыли.

Жительница Тюмени восемь месяцев носила под сердцем ребёнка, даже не подозревая об этом. Узнала 28-летняя о своей беременности в гостях у родителей — когда внезапно и стремительно родила. Шокированная произошедшим новоиспечённая бабушка позвонила в скорую.

— У меня дочь приехала в гости и родила... Не пойму, как так произошло. Ребёнок такой маленький, плачет, — приводит слова женщины пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

У девушки родился мальчик весом три килограмма. Пуповину они перерезали самостоятельно, но перевязать забыли. К счастью, кровотечения не случилось. Несмотря на преждевременные и домашние роды, мать и малыш здоровы, их скоро выпишут из больницы. Оказалось, что у роженицы это уже второй ребёнок. С первым малышом подобного сюрприза не было.

Ранее сообщалось, что пациентка с аневризмой мозга родила здорового малыша, находясь в коме.