Учёный объяснил, как искать корни своей фамилии

Путь изучения может быть долгим, возможно придётся обратиться в архивы разных городов или даже стран.

Есть множество способов узнать происхождение своей фамилии, рассказывает доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин. В интервью "Российской газете" он дал советы всем, кто интересуется прошлым своей семьи.

Начать изучение можно с разговора со старшими родственниками, затем можно посетить архивы. Также есть шанс, что помогут родословные сообщества, однако эксперт предостерегает, что часто можно нарваться на мошенников, которые составят "липовые" родословные.

Одним из путей образования фамилий столетия назад было наличие у человека какого-нибудь отличительного признака — черт характера или внешности. Доктор наук приводит пример, что не сложно догадаться, откуда могли пойти фамилии — Самохвалов, Кривошеин, Толстоухов, Кривоногов и Заякин...

— Пётр Первый наложил вето на использование уничижительных форм: Петрушка, Васка, Федка… Только Пётр, Фёдор, Василий. Не позволялось их использовать даже для крепостных крестьян. А поскольку фамилий ещё не было, образовывались формы — Иван Петров, Пётр Васильев. Потом эти отчества становились фамилиями: Иванов, Фёдоров, Васильев, — рассказал Мосин.

Недавно Лайф рассказывал о происхождении популярных фамилий: Ивановых, Поповых, Кузнецовых...