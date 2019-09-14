Опрос показал, сколько россиян готовы стоять в очередях за iPhone

Согласно результатам этого же исследования, каждый четвёртый владелец американского гаджета согласен сменить iOS на Android.

88% россиян не собираются стоять в очередях, чтобы приобрести последний айфон. Почти столько же (82%) не собираются делать и предзаказ на новые смартфоны Apple. Как пишет ТАСС, таковы результата опроса, проведённого Mail.ru Group.

Среди тех, кто всё-таки собирается брать смартфон из новой линейки iPhone, 39% предпочтут iPhone 11 Pro Max, 31% выбрали бы iPhone 11 Pro, 30% хотят iPhone 11.

76% опрошенных не считают правильным брать кредит для покупки смартфона от Apple.

Самыми интересными нововведениями в представленных моделях iPhone опрошенные назвали: ультраширокоугольные фотографии и видео (39%), появление ночного режима в камере (39%), новый сканер лица Face ID с большим углом обзора (18%), профессиональное редактирование видео и рекордную яркость экранов при воспроизведении контента (12%).

Самым популярным цветом в новой линейке стал чёрный (35 процентов опрошенных предпочли бы его), следом — зелёный (24 процента), потом — золотой (9 процентов). В опросе поучаствовало 8395 российских пользователей сервиса Hi-Tech Mail.ru.

Очереди за новинками Apple ежегодно начинаются за несколько дней до старта продаж. В этом году люди предлагают услугу простоять в очереди несколько дней за 400 тысяч рублей. В прошлом году главный психиатр Москвы посоветовал стоящим за iPhone обратиться к врачам.