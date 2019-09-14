Тела двух маленьких детей нашли после пожара в жилом доме под Екатеринбургом

Кроме того, пострадала мать погибших малышей. Она госпитализирована в центральную больницу Кировграда.

В посёлке Нейво-Рудянка Свердловской области после пожара в квартире на первом этаже нашли погибшими мальчика и девочку — трёх и двух лет. По версии спасателей, дети отравились продуктами горения. В региональном ГУ МВД назвали возможную причину трагедии — неправильное использование нагревательных приборов.

— Погибшие девочки Аня и Саша в момент трагедии дома находились со своей мамой 1992 года рождения... Глава семьи в этот момент находился на работе, он трудится вахтовым методом, — сообщил представитель главка Ura.ru.

Мать погибших малышей была отправлена в центральную городскую больницу Кировграда. Больше никто при пожаре не пострадал — жильцы двухэтажного многоквартирного дома выбежали.

Ранее сообщалось, что в посёлке Самойловский Астраханской области произошёл пожар в жилом доме, погибло три человека.