Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Сообщается, что исполнительнице роли "Моей прекрасной няни" поставили диагноз: глиобластома.

У актрисы Анастасии Заворотнюк на фоне тяжёлой болезни диагностировали парез, то есть неполный паралич, правой части тела — поражена рука. Как отмечает Mash, 48-летняя артистка по-прежнему находится в реанимации.

Нейрохирурги думают над планом возможных действий — рассматривается возможность операции. Однако сейчас любое вмешательство может быть опасно.

Напомним, исполнительница роли "Моей прекрасной няни" попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи поставили актрисе такой же диагноз, как у Жанны Фриске: злокачественная опухоль мозга в последней стадии.