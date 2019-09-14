В Киеве захотели соединить Чёрное море с Балтикой водным путём

Власти страны собираются договориться с Польшей и Белоруссией, чтобы открыть сообщение.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что правительство прорабатывает несколько масштабных инфраструктурных проектов, один из которых — соединение водным маршрутом Балтийского и Чёрного моря.

— У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путём, например, Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально, — цитирует РИА "Новости" слова Гончарука с16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По словам политика, есть 40 водных путей, о которых украинские власти уже начали конструктивный диалог с Польшей и Белоруссией.

Этим летом на Украине разработали речные туристические маршруты по рекам, протекающим в Чернобыльской зоне отчуждения.