Кураев пошутил о сносе храма, где венчалась Собчак: Жаль, красивый был!

Он назвал свадьбу спектаклем и вспомнил о событиях в 2003 году в Нижнем Новгороде, когда снесли церковь после венчания гей-пары.

Протодиакон Андрей Кураев выразил сожаление, что храм Вознесения Господня у Никитских Ворот, в котором венчался Александр Пушкин, станет известен как место венчания Ксении Собчак.

— Жаль, красивый был храм! Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак. Когда подобный выпендрёж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придётся ли то же самое делать и с Большим Вознесением? — написал священнослужитель в "Фейсбуке".

По мнению Кураева, патриарх Кирилл был "в курсе намеченного спектакля" с Собчак, поскольку настоятелем храма Вознесения является его секретарь протопресвитер Владимир Диваков.

Как ранее писал Лайф, церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском загсе в центре Москвы, куда они приехали на катафалке. После регистрации новобрачные пересели в карету ради венчания, а телеведущая даже изменила образ на более скромный. Свадебное торжество состоялось в Музее Москвы, где "блондинка в шоколаде" вместе с монахами-трансвеститами исполнила эротический танец.