Лайф публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом в Ярославской области

Лобовой удар был такой силы, что ПАЗ отбросило на обочину, кабина встречного грузовика полностью разрушена.

В распоряжении Лайфа оказались фото с места столкновения пассажирского автобуса с фурой в Ярославской области. Первоначально сообщалось, что там погибло семь человек. По последним данным, уже от 8 до 9 жертв.

По предварительной версии, страшная авария могла произойти из-за выезда большегруза на встречную полосу.

После лобового столкновения автобус вылетел в кювет. Кабина грузовика фактически уничтожена. На месте трагедии работают спасатели, полицейские и несколько бригад скорой помощи. Пострадавших отвезли в больницу имени Н.В. Соловьёва в Ярославль.