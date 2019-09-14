Трамп списал оранжевый цвет своего лица на энергосберегающие лампы

Президент США таким образом оправдал отмену директивы администрации Обамы о переходе на новые осветительные приборы.

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что повсеместное использование энергосберегающих ламп показывает цвет его лица оранжевым.

— Люди спрашивают, что не так с лампочкой? Я говорю, вот в чём дело. У этой лампочки, которую нас заставляют использовать, плохой свет. Я всегда выгляжу оранжевым. И вы тоже, — цитирует выступление Трампа перед аудиторией республиканских законодателей в Балтиморе The Guardian.

Издание приводит общеизвестный факт, что энергосберегающие лампы, такие как галогенные лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы и светодиоды обычно потребляют на 25–80% меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, и могут работать в 25 раз дольше.

— Давайте скажем прямо, Дональд Трамп был оранжевым задолго до того, как правительство отказалось от ламп накаливания более 10 лет назад, — добавляет CNN.

Ранее Лайф приводил слова экспертов, которые уверены, что Трамп посещает солярий и пользуется автозагаром. Хотя сам он говорил, что цвет его лица заложен генетикой.