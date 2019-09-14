Появилось видео с места смертельной аварии автобуса и фуры под Ярославлем

По последним данным, девять человек погибли, 20 доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Обломки автомобилей, разбросанные вещи — так выглядит сейчас 20-й километр автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново, где при столкновении пассажирского автобуса и грузовика погибло девять человек. Свидетельства страшной аварии, видимо, придётся долго убирать.

Покорёженный автобус всё ещё стоит в кювете, рядом врачи. Чуть дальше заметен большегруз, марку которого сложно определить, — кабина водителя всмятку. Известно, что от столкновения он погиб на месте.

Как ранее писал Лайф, в жуткой аварии также пострадало около 20 человек. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.