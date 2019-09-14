В ХМАО эвакуировали пассажиров с севшего на мель "Метеора"

В Ханты-Мансийском автономном округе эвакуировали пассажиров с теплохода "Метеор", который сел на мель на Оби. По данным Лайфа, первой спасатели забрали женщину, получившую серьёзные травмы, а затем за остальными пришёл катер.

Ранее сообщалось, что "Метеор" сел на мель в районе села Перегребное. Теплоход направлялся из посёлка Берёзово в Ханты-Мансийск. Он стоит примерно в пяти километрах от берега. В момент посадки на мель на борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали двое маленьких детей и один взрослый.