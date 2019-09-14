Американские СМИ: Местные выборы в РФ показали поддержку политики Путина

По мнению западных аналитиков, хотя российский президент не участвовал никаким образом в выборах, плебисцит фактически стал маркером доверия населения главе государства.

В прошедшее воскресенье в 85 регионах России состоялись муниципальные выборы, в ходе которых россияне избрали более пяти тысяч представителей органов власти. В 13 регионах выбирали депутатов в региональные парламенты, в 16 субъектах РФ люди избрали губернаторов и так далее. Американский портал FRNews меж тем отмечает, что российский президент Владимир Путин не участвовал в выборах ни в какой роли, но в конечном счёте победил именно он.

В своём анализе журналисты отмечают, что ещё пару десятилетий назад американские политологи любили порассуждать, что Россия имеет ущербную систему управления, обусловленную историческими предпосылками: "азиатская отсталость", нашествие Золотой орды, "царизм", затем коммунизм. Всё это, по мнению политологов, сформировало в жителях России предпочтение к авторитарной, жёсткой власти. Однако сторонники этой версии почему-то не учитывали, что русский народ боролся с степными захватчиками, "царизм" пал от революционных преобразований, а коммунизм — от "поколения людей, ищущих свобод и современных прав", говорится в статье.

Нынешнее же голосование, учитывая его масштаб, логичнее сравнить со всенародным референдумом, отмечают журналисты. При этом практически каждое голосование в современной России сопровождается яркой национальной политической особенностью — плебисцит является маркером доверия населения страны политике главы государства. Таким образом, в каждом из них Владимир Путин одержал и продолжает одерживать победы, заключают аналитики.

В качестве примеров из итогов последнего голосования в статье приводятся факты, что партия власти ("Единая Россия") сохранила большинство в законодательных собраниях 11 из 12 регионов. Кроме того, сработала ставка Кремля на политику обновления и "омоложения" губернаторского состава. Все кандидаты на пост глав регионов, с которыми встречался Путин, без проблем уже в первом туре были избраны населением.

Также в статье отдельно выделили процесс избрания депутатов в Московскую городскую думу. Журналисты отмечают, что выборы в столичный парламент оказались наиболее эмоциональными, чему способствовала деятельность оппозиции, организовывавшей несанкционированные акции протеста. Но, даже несмотря на эти публичные мероприятия и явную поддержку со стороны некоторых СМИ, оппозиция не смогла получить много мест.

Как подытоживает автор статьи, российское общество в целом оказалось солидарно и вне зависимости от места проживания выбрало в представители власти людей, придерживающихся политики президента. Что, в свою очередь, говорит о стабильности политической системы России.