Гигантский каравай из Ростова-на-Дону признан самым большим в России

На кулинарный шедевр ушло 750 килограммов муки, 1,2 тысячи куриных яиц и 24 литра молока.

В Ростове-на-Дону к 270-летию города испекли огромный каравай весом 1209 килограммов. Кулинарный шедевр занесли в Книгу рекордов России, а после разрезали и угостили всех желающих.

На приготовление каравая ушло 750 килограммов муки высшего сорта, 18 килограммов дрожжей, 75 килограммов сахара, 24 литра молока и столько же маргарина, почти килограмм ванилина и 1,2 тысячи куриных яиц.

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