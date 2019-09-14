Гигантский каравай из Ростова-на-Дону признан самым большим в России

В Ростове-на-Дону к 270-летию города испекли огромный каравай весом 1209 килограммов. Кулинарный шедевр занесли в Книгу рекордов России, а после разрезали и угостили всех желающих.
На приготовление каравая ушло 750 килограммов муки высшего сорта, 18 килограммов дрожжей, 75 килограммов сахара, 24 литра молока и столько же маргарина, почти килограмм ванилина и 1,2 тысячи куриных яиц.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд самого массового живого исполнения гимна.
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