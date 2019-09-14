США заявили о готовности купить стратегически важный греческий порт

Штаты уже оплатили 2,3 млн долларов за подъём затонувшего судна в портовой гавани и ждут предложений для инвесторов.

Посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Штаты считают порт Александруполис на севере этой средиземноморской страны стратегически важным и собираются участвовать в его приватизации, сообщает Thema News.

Посол поучаствовал в мероприятиях, посвящённых подъёму затонувшего земснаряда "Ольга". Предназначенное для углубления дна судно, лежавшее в акватории порта, мешало эффективно использовать порт, расходы на его подъём оплатили США.

— Я уверен, что посетил Александруполис больше, чем любой другой посол США в Греции, и это отражает решающее геополитическое значение этого города как ворот в регионы Черного моря и Балкан. Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, — заявил Джеффри Пайетт.

Порт сыграет важную роль в продвижении совместных интересов в области безопасности и экономики США и Греции, считает посол. Он отметил, что Штаты ждут предложений для инвесторов.

Весной этого года в Госдепе США заявили, что намерены противостоять "российскому влиянию" на Балканах. Именно для этих целей может быть использован порт, если Греция согласиться передать его штатам.