США заявили о готовности купить стратегически важный греческий порт

Υπουργός Άμυνας @npanagioto : Στρατηγική η σχέση της Ελλάδας με τις #usa https://t.co/cOh2lsCelC pic.twitter.com/HeGJ2TLMxM— Πέτρος Ούτσης (@petrosoutsis) September 13, 2019
Посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что Штаты считают порт Александруполис на севере этой средиземноморской страны стратегически важным и собираются участвовать в его приватизации, сообщает Thema News.
Посол поучаствовал в мероприятиях, посвящённых подъёму затонувшего земснаряда "Ольга". Предназначенное для углубления дна судно, лежавшее в акватории порта, мешало эффективно использовать порт, расходы на его подъём оплатили США.
— Я уверен, что посетил Александруполис больше, чем любой другой посол США в Греции, и это отражает решающее геополитическое значение этого города как ворот в регионы Черного моря и Балкан. Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, — заявил Джеффри Пайетт.
Порт сыграет важную роль в продвижении совместных интересов в области безопасности и экономики США и Греции, считает посол. Он отметил, что Штаты ждут предложений для инвесторов.
Весной этого года в Госдепе США заявили, что намерены противостоять "российскому влиянию" на Балканах. Именно для этих целей может быть использован порт, если Греция согласиться передать его штатам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram