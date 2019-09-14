Синоптики рассказали, когда в Москву придёт третье бабье лето

Погода порадует жителей столицы в последнюю пятидневку сентября. Тогда температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы.

Следующие две недели москвичей ждёт погружение в осень. Уже сегодня в столице похолодало до плюс 15–17 градусов, дальше температура будет только понижаться. Однако, согласно прогнозу "Фобоса", в конце месяца в столицу придёт ещё одно бабье лето.

— Москвичей ждёт третье — старое бабье лето, которое придёт в конце сентября (примерно с 27-го числа), но с уже более скромными температурными показателями, — сообщили в метеослужбе.

Ведущий специалист "Фобоса" Михаил Леус пояснил РБК, что тепло придёт в столицу в последнюю пятидневку сентября. Однако жары ждать не стоит — днём температура будет колебаться в пределах плюс 14–19 градусов. По его словам, это на два-три градуса выше климатической нормы.

Ранее синоптики предупредили, что сегодня, 14 сентября, в Москве местами могут пройти кратковременные дожди.