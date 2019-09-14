МВД возбудило дело после смертельного ДТП с автобусом под Ярославлем

6

Фото © LIFE

Данные о количестве жертв страшной аварии разнятся. По одним — погибло семь человек, по другим — девять.

После жуткого ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры на трассе в Ярославской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

— Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — сообщили в управлении.

Как ранее писал Лайф, пассажирский автобус и грузовик столкнулись на 20-м километре автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. По одним данным, погибло семь человек, по другим — жертв девять. Лайф публиковал видео с места жуткой аварии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×