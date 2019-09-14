Александр Балуев опроверг сообщения о своей госпитализации: Чушь собачья

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Александр Балуев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актёр Александр Балуев опроверг сообщения о своей госпитализации. В комментарии агентству городских новостей "Москва" он назвал чушью эту информацию.

— Чушь собачья, я не попадал в больницу, это неправда, — цитирует агентство Балуева.

Ранее СМИ сообщили, что у актёра начались проблемы со здоровьем, из-за чего ему потребовалось полное обследование и операция.

А вот актёр Иван Фоминов, похоже, попал в больницу на самом деле. Он со съёмочной группой пострадал в ДТП.

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