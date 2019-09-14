Зеленский назначил главой Днепропетровской области молодого бизнесмена

Он дал Александру Бондаренко срок до Нового года для того, чтобы проявить себя на посту.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации во время поездки в регион. Указ о назначении губернатора уже опубликован на сайте лидера Незалежной.

— Я хочу представить нового главу облгосадминистрации. Это молодой менеджер Александр Бондаренко. Наше главное требование ко всем новым главам областных госадминистраций — испытательный срок. До Нового года смотрим, как справляются, — заявил Зеленский.

В свою очередь Бондаренко назвал некоторые приоритеты своей работы на руководящем посту: строительство современного нового аэропорта, дорог и реализация инфраструктурных проектов.

— Главное — чтобы наши действия и амбиции делали лучше жизнь жителей области, — сказал новый губернатор и пообещал, что его команда будет работать эффективно и на результат.

Согласно электронной декларации, Бондаренко является владельцем нескольких компаний: "Стали бизнес системы", "Лок сток" и "Филд маркетинг", а также 33,34% общего капитала "Би энд би фудз", где он работает директором.

А молодой премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил о желании соединить водным маршрутом Балтийское и Чёрное моря.