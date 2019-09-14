ЦОДД предупредил водителей об опасности ветра в Москве

Автомобилистам дали рекомендации не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами 14 и 15 сентября.

Москвичам и гостям столицы, владеющим личным автотранспортом, на протяжении 14 и 15 сентября необходимо проявлять повышенную бдительность из-за непогоды. В связи с усилением ветра водителям не рекомендуется парковать свои автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами, сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) на своей официальной странице в "Твиттере".

— 14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с. Не паркуемся под деревьями и рекламными щитами, — говорится в сообщении.

Нам жаль, но, похоже, сегодня осень резко вернёт нас в свою холодную реальность. 14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с и температуру около +13.



Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами. pic.twitter.com/qGmvlKDsxs — ЦОДД (@gucodd) September 14, 2019

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 14 сентября в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и порывистый ветер. Температура воздуха в столице составит от +15 до +17 °С.

Кроме того, по данным метеорологов, в конце текущей недели целый ряд регионов России ожидает резкое и значительное похолодание.