В ПФР объяснили, почему может быть уменьшена пенсия

Так, это зависит от места жительства, наличия просроченных долгов и даже ситуации в семье.

Переезд пенсионера в другой город является самой частой причиной, почему может быть уменьшена пенсионная выплата, рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России.

Другая причина — это неоплаченная квартплата или штраф. Деньги будут списываться с пенсии до полного погашения.

— При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50% от суммы пенсии. Но если взыскивают невыплаченные алименты на несовершеннолетних детей, суммы, которые назначены судами за различные преступления, то размер удержаний может достигать 70%, — сообщает газета.

Также Пенсионный фонд может взыскать сумму, которую излишне выплатил ранее. В этом случае удержания не могут превышать 20 процентов от всей суммы пенсии.

Если у пенсионеров возникли вопросы по поводу начисленных выплат, стоит обратиться в клиентские службы Пенсионного фонда.

Минтруд также планирует запустить онлайн-сервис, который позволит контролировать, правильно ли работодатель делает отчисления в Пенсионный фонд России.

Буквально вчера вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что в следующем году средняя пенсия по стране составит 15 тысяч рублей.