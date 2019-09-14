Пухлому еноту из Кемерова наняли личного диетолога

Пушистой звезде "Инстаграма" предстоит посидеть на сбалансированном питании в течение месяца.

Пухлому еноту из Кемерова, который прославился благодаря ролику в New York Post, наняли личного диетолога. После публикации видео с ползающим Тёмой некоторые пользователи обвинили хозяев в том, что его перекормили. Однако хозяйка милого зверька объяснила Лайфу, что он вполне нормального веса, но всё же наняла любимцу личного диетолога.

— Буквально недели две назад мы обратились к диетологу, чтобы немножечко сбросить вес. Несмотря на то что еноты могут достигать веса до 25 килограммов, Тёма весит 16, но мы решили, что пару килограммов ему можно сбросить, чтобы ему самому было легче, — рассказала Елена Троскина. — Действительно, у нас диетолог есть, написала нам программу, но я займусь этим после отпуска, так что пока он на своём обычном питании. Насчёт диеты — он будет сидеть на этом питании месяц.

По её словам, основу рациона Тёмы составят творог и индейка, а также различные витамины. При этом Елена не собирается сажать его на жёсткую диету. Она говорит, что пухлый енот не переедает — его кормят сухим кормом согласно указанным на упаковке рекомендациям.

Собеседница Лайфа также рассказала, что Тёма очень активный, любит бегать, скакать, гулять на улице и лазать по деревьям.

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